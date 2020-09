Transformation numérique de l'agriculture au Ghana

L'agriculture joue un rôle très important dans le développement socio-économique de la plupart des pays et le Ghana ne fait pas exception. Avec plus de la moitié de la population ghanéenne engagée dans l’agriculture selon la FAO, la productivité dans le pays reste encore lente et l’adoption limitée aux technologies entraîne de faibles rendements.

Le manque d'accès à un marché structuré oblige les petits agriculteurs à vendre à des intermédiaires qui achètent à des prix ridiculement exploitants. Grâce a la startup AgroCenta les agriculteurs ghanéens ont de plus en plus recours au digital pour écouler leurs produits. La startup améliore la chaîne de valeur agricole au Ghana, en résolvant deux problèmes critiques auxquels sont confrontés les petits agriculteurs ruraux, à savoir l'accès au marché et l'accès à des financements.

Les plateformes AgroTrade et AgroPay résolvent ces deux problèmes. AgroTrade est une plate-forme de chaîne d'approvisionnement de négociation que l´agriculteur peut utiliser pour accéder au marché. AgroPay, une plateforme d'inclusion financière, fournit à tout petit agriculteur qui a négocié sur AgroTrade un extrait bancaire qu'il peut utiliser pour accéder à des financements.

Les technologies numériques dans l'agriculture ont un énorme potentiel pour changer le déficit actuel d'information dans le secteur agricole du Ghana et augmenter la productivité des systèmes agricoles. Avec les progrès de la téchnologie numérique au Ghana, la limitation de l'infrastructure dans l´agriculture a beaucoup a diminuée.

Avec l’innovation et l’investissement, l’agriculture au Ghana peut transformer la productivité, la rentabilité et la résilience au changement climatique en une centrale non seulement pour nourrir la population mais aussi créer des emplois.

[MOGED]