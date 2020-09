Green Turtle, un robot qui repère les déchets sous-marins

Avez-vous déjà entendu parler du robot Green Turtle? Ce dernier a été mis au point par une équipe d’une dizaine de jeunes ingénieurs de l’école Estaca, située à Laval, l’ École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile. Le robot est capable de collecter des déchets sous-marins, afin de les entreposer dans des ports. Le nom de ce robot fait écho au au fait que de nos jours, 75% des tortues marines ingèrent du plastique au cours de leur vie.

Afin de concevoir un tel robot, les étudiants se sont répartis en trois pôles: un pôle propulsion et motorisation, un pôle détection de l’environnement et un pôle structure et matériaux.

La coque du robot est équipée de large nageoires, qui lui permet d’atteindre une vitesse de 6km/h. Les matériaux utilisés à sa conception sont des plastiques biosources et biodégradables. La taille finale du robot est d’un mètre de long et deux mètres de large, et il a la capacité de stocker 50 litres de déchets, ce qui équivaut à environ 1 420 bouteilles de plastique. De plus, il est facile de repêcher le robot en cas de panne. L’objectif est de chercher ces déchets de façon précise et non massive, ainsi le robot est équipé de sonars et est capable de repérer des déchets localisés à cinq mètres de distance. Le robot s’appuie sur des ondes acoustiques et la réflexion de la lumière. Si du plastique est repéré, le robot s’en rapproche, le collecte puis revient à son point de départ afin de le déposer et recharger ses batteries.

L’équipe d’ingénieurs a complété la phase théorique du projet, et espère lancer un prototype et collaborer avec des entreprises dès ce mois-ci.

