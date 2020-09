Des festivals de musique éco-responsables

L’été est assurément la saison des festivals de musique, avec par exemple Les Vieilles Charrues et les Francofolies. Malheureusement, de tels événements s’accompagnent de rejets de milliers de tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Suite à un tel constat, trois festivals ont décidé de s’engager à réduire leur empreinte carbone.

Le premier d’entre-eux se nomme les Pluies de Juillet, organisé durant trois jours il y a deux mois en Normandie. Ce festival s’est organisé autour d’une thématique spécifique: “Et après?”, et les organisateurs ont pris l’initiative d’inviter des militants, artistes, scientifiques et acteurs de la société civile afin de sensibiliser le public. La programmation a également compté 15 événements différents tels que des ateliers et des projections gratuites sur ce thème. La restauration était également végétarienne et biologique.

Le second festival présenté est Empow’her, qui aura lieu ce mois-ci durant trois jours. Organisé à la Cité Fertile de Pantin, ce festival éco-féministe prévoit la mise en place d’un marché solidaire, ainsi que de tables rondes pour échanger sur les obstacles que peuvent rencontrer des femmes entrepreneures. Ce projet est gratuit, et organisé par l’ONG Empow’Her, présente sur neuf pays.

Le troisième festival que l’on peut citer est le festival de Thau, qui aura lieu du 2 Octobre jusque fin Novembre et se déroulera en Occitanie. Cette année, ce festival fêtera ses trente ans. Parmi les actions programmées, on peut citer l’interdiction de bouteilles en plastique jetables, la mise à disposition de toilettes sèches, et la possibilité de trier ses déchets. Ce festival a également mis au point des randonnées artistiques ainsi que des ateliers écocitoyens.

[MOGED]