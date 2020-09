Green Food : un label pour bien choisir son restaurant

Green Food recense les restaurants français éco-responsables, et est en train de devenir un label de référence pour les restaurants éthiques. Grâce à ce label, les consommateurs ont la possibilité d’identifier les restaurants qui sont véritablement respectueux de l’environnement. Créé il y a près de deux ans par deux Nantais, Green Food permet également aux restaurateurs d’officialiser leur démarche d’éco-responsabilité, en plus d’orienter les consommateurs soucieux de leur impact environnemental.

Le label repose sur une charte de dix critères d’éco-responsabilité. Parmi les dix critères, six au minimum doivent être respectés afin d’obtenir le label. La liste des critères respectés par l’enseigne ayant obtenu le label est ensuite détaillée sur le site internet de Green Food.

Parmi ces critères, on retiendra la réduction et revalorisation des déchets, l’utilisation de produits écologiques pour l’entretien, la réduction des dépenses énergétiques et l’éventuel approvisionnement en énergie renouvelable, la proposition d’un menu végétarien, la revalorisation d’invendus et de déchets organiques ou encore la gestion des stocks en flux tendus. Le critère concernant la proportion de produits locaux et/ou bio dans les plats dispose même de deux niveaux : « confirmé » pour les enseignes utilisant au minimum 30% de produits locaux/bios, et « ambassadeur » avec un minimum fixé à 65%.

Aujourd’hui, 50 enseignes sont recensées dans plus d’une vingtaine de villes en France : Nantes, Lyon, Bordeaux, Marseille ou encore Toulouse.

Green Food s’est engagé à accompagner les restaurateurs dans leur transition vers un mode de consommation durable. Avec l’aide de Green Food, les restaurants sont en mesure de s’améliorer sur leur approvisionnement en produits locaux ou bio, sur le tri, ou la réduction de l’empreinte carbone, afin d’acquérir le précieux label.

L’utilisation de Green Food pour nos prochaines sorties au restaurant semble être un moyen simple de réduire notre impact environnemental et de nous inscrire dans une démarche éco-citoyenne.

