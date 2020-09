L'entrepreneuriat des jeunes, un catalyseur du développement durable

Depuis quelques années, l’entrepreneuriat des jeunes a connu plusieures améliorations, telles que la croissance rapide politiques et d’initiatives complémentaires pour créer un environnement favorable à la création d’entreprise. L’association Enactus accompagne des jeunes dans leurs démarches depuis 2003, et a déjà formé des dizaines de milliers de participants. Avec pour objectif la valorisation de l’auto-emploi, cette association explique que ces initiatives contribuent également au développement durable, et nous explique comment.

Tout d’abord, les programmes de formation d’Enactus se déroulent en trois phases principales. En premier, il y a l’“IdeaChallenge”, qui se déroule en Octobre, Novembre et Décembre: des équipes se rendent sur le terrain afin de détecter des problématiques sociales, tout en imaginant diverses solutions. Ensuite, vient l'Action Challenge”, en Janvier, Février et Mars: les équipes sont amenés à développer leurs prototypes et produits, qui peuvent prendre la forme de communication, partenariats ou objets matériels. Enfin a lieu la dernière phase, l’”Impact Challenge”, qui permet aux équipes d’exposer leurs projets devant un jury de professionnels. Cette année, l’association a également lancé une plateforme nommée Agana, et qui a déjà accueilli plus d’un milliers de jeunes.

En ce qui concerne l’environnement, l’association a décidé d’organiser cette année la Sustainable Innovation Fest, premier festival digital dédié à l’innovation durable, et qui a eu lieu en Juillet dernier pendant une semaine.

