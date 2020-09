Nouvelle-Calédonie: Une journée pour le climat organisée dans un lycée

Le mois dernier, près de 1900 élèves de la première à la terminale ont eu l’opportunité de participer à une journée pour le climat au lycée Dick-Ukeiwé de Dumbéa, en Nouvelle-Calédonie. Durant quelques heures, ils ont eu la possibilité de participer à des ateliers pratiques organisés autour de différentes thématiques, telles que le recyclage et le concept de zéro déchets.

Un des ateliers organisés est un atelier de couture, permettant de réaliser des lingettes démaquillantes réutilisables. Cette initiative permet aux élèves de découvrir de nouvelles compétences pratiques, et leur évite d’acheter de nouvelles lingettes au magasins, tout en utilisant de vieilles serviettes usées pour cette initiative. Cette journée enchante les élèves, qui ne se sentent pas assez sensibilisés au développement durable. Ils se sentent concernés par le réchauffement climatique, et disent vouloir “reprendre le flambeau” de la lutte pour la planète. Cette journée leur a permis de découvrir plusieurs initiatives qui peuvent être facilement mises et place et reproduites chez eux.

Le lycée Dick-Ukeiwé est labellisé “développement durable” depuis huit ans, et ce label permet aux élèves de créer et aménager leur propre espace vert. Cette année, ils ont prévu d’y planter au moins 70 arbres, issus d’espèces de la forêt sèche. Pour le moment, le lycée prévoit également d’installer des panneaux solaires afin de devenir autonome d’un point de vue énergétique.

