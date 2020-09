Test d'une nouvelle solution de stockage du biométhane

GRDF et Azola, une filiale de Storengy, ont signé un partenariat afin de mettre en œuvre une solution de stockage temporaire de biométhane. Le biométhane est un gaz 100% renouvelable produit à partir de déchets urbains, agricoles, industriels ou encore issus de l’industrie agro-alimentaire. Epuré, il possède les mêmes propriétés et usages que le gaz naturel, et peut être injecté dans le réseau de distribution très facilement. Azola est une start-up qui développe une solution de liquéfaction et de stockage de biométhane.

Grâce à un démonstrateur industriel, baptisé « Azola Grid », le gaz vert pourra être stocké sous forme de liquide tout en étant directement connecté au réseau de distribution. Ce système rendra le réseau plus flexible, en assurant la gestion des variations de la demande. En cas de congestion du réseau de distribution, si la demande n’est pas suffisante pour absorber le gaz vert injecté dans le réseau, Azola Grid serait en mesure de stocker jusqu’à 20 jours de production du site de méthanisation. Le gaz ainsi stocké pourra ensuite être réinjecté dans le réseau de distribution ou bien transporté par camion cryogénique afin d’être injecté à un autre point d’entrée du réseau gazier. Ce dernier aspect encourage le développement de nouveaux sites de méthanisation qui pouvaient être situés trop loin des réseaux gaziers, contribuant ainsi à renforcer l’activité de la filière biométhane.

La technologie sera tout d’abord testée pendant six mois. L'objectif est d'identifier des solutions qui facilitent l’injection de gaz vert dans le réseau de distribution, et ainsi contribuer au développement de la filière biométhane qui est aujourd'hui en plein essor.

