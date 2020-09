L’AGIT publie la 3ème édition du baromètre Green IT des entreprises en France





Paris, le jeudi 10 septembre 2020 – Pour diffusion immédiate



L’Alliance Green IT (AGIT) a le plaisir de vous présenter la troisième édition du baromètre des pratiques Green IT des entreprises en France. Cette édition a été réalisée en partenariat avec l’ADEME, Ecologic et OpinionWay.



L’AGIT souhaite par cette étude, permettre aux entreprises de mesurer leur niveau de maturité en termes de mise en œuvre des bonnes pratiques et de se positionner par rapport aux moyennes observées. Il s’agit du premier outil neutre et indépendant en France sur le sujet donnant la possibilité aux entreprises de faire évoluer les réflexions vers des solutions concrètes.



Pour mener à bien cette étude, un groupe de travail s’est constitué au sein de l’association pour évaluer le niveau de maturité du marché français en termes de Green IT. Pour avoir une vision globale, 25 indicateurs clés répartis entre 8 grandes thématiques ont été élaborés. Le périmètre d’étude est large, de l’économie d’énergie dans les centres de données à la gestion des DEEE, en passant par la gouvernance, les achats et l’impression.



Ce baromètre se base sur un panel de 672 entreprises et organisations sondées, ce qui constitue le nombre le plus important des enquêtes B2B menées par l’AGIT jusqu’à aujourd’hui.



Ce qui ressort de cette étude :



• Les stratégies Green IT étudiées dans les entreprises françaises s’articulent autour de 8 grandes thématiques : les infrastructures informatiques, les datacenters, l’impression, la fin de vie, les achats, la gouvernance, les postes de travail et les applications.



• Quand on veut on peut ! A l’instar des organisations qui ont désigné un référent on constate un bon niveau de maturité et de nombreuses actions en place.



• On progresse d’années en années mais encore beaucoup au niveau de la sensibilisation et des gestes simples pour tous. On donne finalement beaucoup de conseils aux autres sans s’appliquer les principes pour l’activité de l’organisation elle-même : peu de référent IT, la stratégie Green IT ne trouve pas sa place dans la stratégie RSE ou globale de l’entreprise.



• La problématique du Numérique responsable fait appel à de nombreuses compétences difficile à centraliser dans une seule tête. Et les décideurs n’ont pas pris conscience de la complexité du sujet. Si le Numérique est un secteur à privilégier en terme d’attitude responsable, il est urgent de créer un vrai métier de responsable Green IT et donc en amont une formation certifiante et reconnue qui pourrait attirer les bons profils.



• Même s’il fait appel au bon sens, il n’y a pas de Green IT facile. La démarche se veut complexe et rigoureuse et il faut être prêt à faire les bons investissements…



Pour obtenir le rapport complet du baromètre, rendez-vous sur le site de l’AGIT : www.alliancegreenit.org.





A propos de l'Alliance Green IT (AGIT)



L’Alliance Green IT est l’association des professionnels engagés pour un numérique écoresponsable. Créée en 2011, l’AGIT a pour mission de fédérer les acteurs du green IT pour contribuer au débat public sur la place des TIC dans le développement durable.



Le numérique est un élément clé du développement durable. Pour les acteurs du secteur du numérique, un enjeu fort réside dans leur capacité à innover dans ce domaine, tout en réduisant l’empreinte du numérique, tant au plan environnemental qu’économique et social. Toutes leurs parties prenantes, à commencer par leurs clients (par ailleurs partenaires), sont en attente de progrès rapides et innovants en matière de Green IT et d’IT for Green. Ainsi, les acteurs du secteur du numérique doivent être en mesure d’accompagner au mieux leurs clients et d’accélérer le déploiement du développement durable dans les organisations.



Pour répondre à cette nouvelle exigence, les membres de l’association Alliance Green IT mène différentes actions dont les suivantes :

• Sensibiliser les organisations (entreprises, collectivités...) aux enjeux du numérique ;

• Participer à la création des futures normes et réglementations ;

• Promouvoir les éco-innovations de rupture ;

• Identi%uFB01er et partager les bonnes pratiques ;

• Lutter contre le greenwashing.



L’AGIT produit régulièrement du contenu via des groupes de travail animés par ses membres (charte green IT, obsolescence programmée, cloud computing, %uFB01ches CEE pour Datacenter et bureautique, vidéos pédagogiques, etc.). L’AGIT conduit également des actions de communication et de sensibilisation via des interventions et des conférences.



