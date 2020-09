Expliceat : la start-up qui lutte contre le gaspillage du pain

En plus de son outil anti-gaspillage qui participe à la réalisation d’économies de farine et de gestion de déchets, Expliceat propose des ateliers culinaires anti-gaspi dirigés aussi bien vers les professionnels que les publics scolaires ou les associations. Ces ateliers ne sont pas seulement centrés sur la revalorisation du pain mais aussi des épluchures des légumes et des fruits ainsi que l’utilisation des légumes considérés comme moches.

Le broyeur a été développé en 2016 et 2017 pour les professionnels avec le soutien de l'Ademe Nouvelle-Aquitaine. A présent, cet équipement permet de réaliser jusqu’à une cinquantaine de recettes à partir de la poudre de pain comme matière première. Aujourd’hui, la start-up a pu équiper plus de 100 acteurs divers tel que des boulangeries, des supermarchés ou des collectivités avec le Crumbler, ce qui permet de revaloriser 200 tonnes de pain chaque année.

C’est à la suite de ce constat qu’est née l’idée de la start-up Expliceat et de son broyeur anti-gaspillage de pain, le Crumbler. L’objectif de l’entreprise est de « démocratiser des pratiques innovantes auprès de tous les acteurs disposant de surplus alimentaires, pour parvenir à mieux manger et moins gaspiller au quotidien ».

En France, le gaspillage alimentaire représentent environ 10 millions de tonnes de produit par an. En toute logique, un des aliments quotidiens des Français occupe une place importante dans ces pertes. En effet, plus de 50 000 tonnes de pain sont perdues chaque année en France. Étant donné qu’un kilo de farine nécessite 1 000 L d’eau pour sa fabrication, il est essentiel de trouver des solutions innovantes pour gérer ces surplus alimentaires.