La Lune... rouille

Ce phénomène naturel est a priori bénin mais pas anodin. Il s’inscrit plus largement dans l’important regain d’intérêt que l’humanité possède pour la Lune. NASA, Agence spatiale européenne (ESA) ou encore l'Administration spatiale nationale chinoise (CNSA), ils ont tous leur projet lunaire et cela depuis seulement quelques années.

Selon Shuai Li, principal auteur de l’étude et membre de la NASA, la découverte de traces de rouilles est très surprenante. L’environnement de la Lune ne devrait pas permettre un tel phénomène. La rouille se crée à partir de fer oxygéné, or il n’y a pas d’oxygène sur la Lune. La principale explication des chercheurs tient à des particules d’oxygènes qui se déplacent grâce au champ magnétique de la Terre vers la Lune lorsque celle-ci est pleine.