Agriculture urbaine : plutôt sur les toits ou dans les souterrains ?

Présente à Strasbourg, Paris et en périphérie de Bordeaux, la start-up veut aujourd'hui accélérer et ouvrir de nouveaux sites à Paris spécialisés dans le champignon de Paris, ainsi qu’à Lyon.

L’agriculture urbaine suscite aujourd’hui un intérêt croissant. Si beaucoup d’agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s’installer sur les toits des immeubles, la start-up Cycloponics, elle, fait le pari des souterrains.

Ressources complémentaires