Consultation mondiale de la francophonie scientifique par l'AUF

Consultation mondiale pour la stratégie 2021-2025 : questionnaire à l'attention des étudiant.e.s et des doctorants.e.s



L’AUF vous donne la parole pour mieux connaître vos besoins et aspirations !



L’AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) intervient dans de nombreux domaines comme la formation, la recherche, le numérique, la gouvernance universitaire, l’entrepreneuriat et l’employabilité des étudiants, ou encore le développement durable.

L’AUF lance aujourd'hui une consultation mondiale de la francophonie scientifique et sollicite les dirigeantes et dirigeants des 1007 établissements membres de son réseau répartis dans 119 pays, qui sont au cœur de ses actions et de son identité, des responsables politiques, des responsables impliqués dans la gouvernance universitaire des établissements, des personnalités influentes de la société civile et pour la première fois les étudiant.e.s et les doctorant.e.s.

Cette consultation mondiale, impliquant toutes les équipes de l’AUF, alimentera ainsi sa future stratégie quadriennale 2021-2025.

Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire et contribuer, vous aussi, à la future stratégie de l'AUF !

L’anonymat de vos réponses est garanti, au cours de l’exploitation et de l’analyse des données. Aucune phrase citée ne sera attribuée à une personne en particulier. Afin d’analyser statistiquement les réponses par pays, nous exploiterons la partie de l’adresse IP des répondants permettant d’identifier leur pays, mais aucune autre donnée liée à cette adresse IP.

Il est nécessaire de répondre à toutes les questions pour pouvoir progresser dans le questionnaire.

Source : Agence Universitaire de la Francophonie