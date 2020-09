Climat(s), thème du Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges

Le Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges est de retour les 2, 3 et 4 octobre 2020 pour sa 31e édition consacrée au(x) climat(s).

MICHEL BUSSI

Président du FIG 2020



ISABELLE AUTISSIER

Grand témoin du FIG 2020



JUL(illustrateur)

Président du Salon du FIG 2020

Pendant trois jours, le FIG 2020 donnera la parole aux géographes, climatologues et scientifiques, ainsi qu'à des auteurs et intellectuels qui s'intéressent aux sociétés humaines, et leur longue histoire sur une terre dont le climat a changé, change et changera.

Parmi les invités : François Gemenne, Michel Foucher, Marie Desplechin, Thierry Paquot, Michel Lussault, Hervé Le Bras...

Avec un ensemble de conférences, ateliers et table-rondes, le Festival sera riche de points de vue et d’échelles d’analyse pour envisager les enjeux climatiques dans toute leur diversité.

Quelques exemples des sujets qui seront abordés cette année :



Le réchauffement climatique fait-il encore débat ?

Climats et migrations

Météo, climat(s) et médias : de la pluie qui mouille aux grandes catastrophes

Changement climatique : vulnérabilité ou adaptation

Christianisme et climat

Les villes face au changement climatique

Manger mal, c'est mal pour le climat de la planète?

Climat et droits humains

Climat : Greta va-t-elle changer le monde?

Quand ?

du 2 au 4 octobre 2020

Où ?

Saint-Dié-des-Vosges