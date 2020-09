Un guide pour faciliter l'identification de l'ivoire de contrebande

Le Secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), le Fonds mondial pour la nature (WWF) et TRAFFIC ont publié le Guide d’identification de l’ivoire et de ses substituts .

Selon les associations initiatrices, il s’agit d’un « ouvrage complet et abordable sur l’identification des différents types d’ivoire et de ses substituts manufacturés le plus souvent rencontrés dans le commerce. Il s’agit d’un outil essentiel pour aider les forces de l’ordre à identifier, entre autres, l’ivoire de contrebande. »

La dernière révision de l’ouvrage remonte à 1999.

« Plus de vingt ans de progrès ont été pris en compte pour aider les agences de lutte contre la fraude à faire la distinction entre les différents types d’ivoire et leurs substituts », ajoute les organismes dans un communiqué commun. « Le guide comprend notamment des illustrations détaillées ainsi que des applications de criminalistique pour permettre l’identification de l’ivoire. Il est essentiel de pouvoir reconnaître l’ivoire avec précision afin d’empêcher sa contrebande ou son commerce illégal, ainsi que pour limiter le braconnage endémique qui décime les populations d’éléphants d’Afrique. »

Grâce à ce guide, les forces de l’ordre, les experts de criminalistique, le personnel chargé de lutter contre la fraude dans les entreprises en ligne ainsi que les organes de gestion du commerce des espèces sauvages ont accès à des procédures détaillées, des supports visuels et des instructions pour identifier les produits en ivoire, notamment ceux qui ont fait l’objet de nombreuses altérations (sculptures et peintures en particulier).

Les produits en ivoire commercialisés peuvent être mal étiquetés en vue de contourner les réglementations, notamment celle visant à interdire le commerce international de l’ivoire d’éléphant. Reconnaître tous les différents types d’ivoire et ses substituts peut s’avérer difficile, surtout lorsqu’on ne dispose pas de l’équipement spécialisé, de l’expertise et du temps nécessaire à l’examen des produits.

Le guide comprend des descriptions actualisées des différents types d’ivoire en fonction des espèces concernées ainsi que des produits disponibles dans le commerce. Il présente des méthodes fiables et précises pour déterminer le type d’ivoire selon le produit : défense/dent, sculpture ou autres articles.

Il comporte des renseignements sur les espèces les plus touchées (éléphants, mammouths, baleines, narvals et hippopotames) ainsi que des supports visuels plus complets pour aider les agents de lutte contre la fraude à faire la distinction entre l’ivoire d’éléphant et l’ivoire de substitution, comme le plastique ou l’ivoire végétal. Le guide traite également de la vente sur Internet : le commerce illicite de l’ivoire d’éléphant s’y intéresse de plus en plus et les images numériques statiques peuvent rendre l’identification difficile.

[MOGED]