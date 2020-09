Bassin du Congo: Yaoundé abrite un Forum sur les grands singes du 18 au 19 novembre 2020

L’Alliance pour la conservation des grands singes en Afrique centrale (Alliance GSAC) organise du 18 au 19 novembre 2020 à Yaoundé au Cameroun, le premier Forum de promotion de la conservation communautaire des grands singes des forêts (chimpanzé, gorille, bonobo) du bassin du Congo. Le thème retenu est « Des initiatives locales pour protéger durablement les grands singes des forêts du Cameroun et du bassin du Congo ». L’évènement est dédié à la visibilité et à la valorisation des initiatives locales (actions, innovations…) portées par la société civile des pays d’Afrique centrale pour la protection communautaire des grands singes et de leur habitat dans le bassin du Congo. L’objectif est de promouvoir l’approche communautaire de conservation des grands singes des forêts du bassin du Congo, à travers les partages de connaissances et d’expériences entre conservationnistes, chercheurs, acteurs locaux, donateurs, décideurs, etc. Le Forum est organisé en partenariat avec le comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature, US and Fish Wildlife Service et l’ambassade de France au Cameroun.

