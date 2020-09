La plus grande berge flottante du monde construite à Rennes

Les habitants de Rennes ont eu cette idée dans le cadre de la Fabrique Citoyenne, un projet de lutte contre les inégalités dans la ville, favorisant notamment l’entraide et le soutien aux sans-abri. Pour tester le concept, le service Jardins et Biodiversité de la ville a lancé les deux premiers jardins flottants en mai 2017. L'ensemble du projet a été mis en œuvre au printemps 2018. Ces jardins flottent sur un radeau. Les plantes puisent ainsi l'eau et les nutriments directement de la rivière Vilaine. Les jardins rendent ainsi non seulement la rivière encore plus attractive, mais créent également de nouveaux habitats pour la faune et la flore de la ville.

La Vilaine traverse le centre-ville historique de Rennes, où elle est entourée de murs de pierre verticaux abruptes de tous côtés. L'eau était une caractéristique négligée dans le centre-ville et de nombreux habitants ont voté pour son amélioration écologique. Le conseil municipal de la ville de Rennes a mis en place un programme de budget participatif dans lequel les citoyens ont pu voter pour leurs projets de ville préférés et le jardin flottant sur le fleuve a reçu un soutien citoyen exceptionnel. Grâce à un processus d'appel d'offres, l'entreprise Biomatrix Water a été sélectionnée pour fournir les modules écosystémiques flottants qui ont été assemblés pour créer la berge flottante.

Ainsi, au total, plus de 650 m2 de surface d'écosystème flottant ont été répartis sur quatre sections de berges et constituent la plus grande rive flottante jamais créée. 6.200 plantes aquatiques marginales indigènes ont été plantées sur les îles, elles devraient arriver à maturité au cours de leur première saison de croissance. Des passerelles de service parcourent aussi toute la longueur des tronçons des berges pour que les jardiniers puissent accéder aux différents jardins flottants. L'installation s'est poursuivie pendant un mois et une crue majeure s'est produite à mi-chemin de l'installation, mais les écosystèmes des jardins ont réussi à supporter sans difficulté les débits élevés.



Grâce à ce projet, la Vilaine, autrefois austère et relativement sans vie, au cœur du centre-ville de Rennes, reprend vie, contribuant à faire de Rennes l’une des villes pionnières de l’eau vive en Europe. Les jardins flottants peuvent prendre de nombreuses formes, notamment des pontons, des plates-formes flottantes et des barges. Ils peuvent varier en taille, de petites plates-formes individuelles à des systèmes à plus long bassin. Dans les zones urbaines, ils peuvent être placés sur des plans d'eau sans marée tels que les systèmes de quais, les lacs, les canaux et les étangs, car les zones de marée peuvent endommager la structure des jardins.

Les jardins flottants fournissent des habitats pour diverses espèces marines et terrestres, des opportunités pour l'agriculture urbaine et l'atténuation du changement climatique. Ils peuvent également agir comme des éléments de connexion reliant les habitats à travers les frontières urbaines et ont de ce fait une visée qui est également sociale et communautaire. Une initiative qui mérite d’être davantage connue et une source d’inspiration pour des initiatives similaires à venir.

