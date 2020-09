Un investissement stratégique de 60 M d'euros en Afrique subsaharienne pour 2020 - 2023

Une stratégie française de coopération autour de la mobilisation des ressources intérieures dans les pays en développement.

En vue de soutenir l’effort des administrations fiscales et douanières des pays du sud, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et le ministère de l’Économie et des Finances se sont dotés d’un document d’orientation stratégique. Celui-ci formalise les priorités de la politique de coopération française pour une meilleure mobilisation des ressources intérieures des PED.

Officiellement adoptée par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement du 8 février 2018, la Stratégie interministérielle 2020 - Appui à une meilleure mobilisation des ressources intérieures dans les économies en développement se décline autour de trois objectifs :

L’élaboration de politiques fiscales efficaces ;

La modernisation des administrations des pays partenaires ;

L’optimisation des instruments de coopération.



Afin d’assurer le succès de sa mise en œuvre, cette stratégie est complétée par une feuille de route technique, le Plan d’investissement stratégique pour le développement, dont la dotation financière quadriennale 2020-2023 dépasse 60 millions d’euros.

Associés, la stratégie et le plan d’investissement ambitionnent de créer un cercle vertueux en vue d’accroître la fiscalité interne des pays récipiendaires de l’aide publique au développement. Le renforcement de la résilience financière de ces pays est, en effet, un élément indispensable pour assurer la pérennité de leurs politiques publiques et ainsi d’atteindre les objectifs du développement durable (ODD) du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Source de l'information et crédit photo : France Diplomatie