Un panneau vert aspire le CO2, produit de l'oxygène et des algues comestibles

L'humanité évolue à un rythme rapide vers sa détérioration, comme le révèle un rapport mondial de 145 auteurs experts. Cependant, il y a encore des espoirs de renverser cette situation et une partie de la solution réside dans un effort conjoint.

Développée par l'université Imperial College de Londres, en Angleterre, en partenariat avec la startup Arborea, la feuille BioSolar purifie l'air grâce à la photosynthèse de plantes microscopiques, élimine les gaz à effet de serre de l'environnement tout en générant de l'oxygène respirable.

Tout cela se fait dans un système de culture qui facilite la croissance de minuscules plantes, telles que les microalgues, les diatomées et le phytoplancton dans de grandes structures similaires à des panneaux solaires. L'idée est que le matériel peut être installé sur des terrains, des bâtiments, entre autres.

Un point intéressant du projet est que les organismes qui poussent sur les panneaux peuvent être récoltés et utilisés comme nourriture. Le système produit une source de biomasse organique à partir de laquelle Arborea souhaite extraire des additifs alimentaires nutritifs pour les produits alimentaires à base de plantes. Bien que les microalgues soient déjà utilisées dans l'alimentation, selon Julian Melchiorri, PDG d'Arborea, les nouveaux panneaux utilisent un processus de production breveté qui «rend la culture moins chère, plus évolutive et aboutit à un produit de meilleure qualité».

Bien que le projet garantisse qu'il peut produire de l'oxygène respirable à un taux équivalent à 100 arbres sur une petite surface, le projet de Melchiorri se concentre sur le système alimentaire. Il souhaite produire plus de protéines de manière écologique, créer plus de sources d'antioxydants et de colorants alimentaires naturels. Il a déclaré à la Fast Company que la pollution climatique empêchée par la production de protéines d'algues est encore plus importante que la capacité des algues à aspirer le CO2 de l'air.

