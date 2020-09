L' industrie du ciment veut être neutre en CO2 d'ici 2050

Le ciment est un élément fondamental du secteur de la construction, qui représente 13% du PIB mondial. Aujourd’hui, elle représente entre 5 et 7 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales. La réduction des émissions de CO2 est un défi crucial pour l’industrie cimentière. L’industrie cimentière veut limiter son empreinte carbone.

De ce fait, la Global Cement and Concrete Association (GCCA) a présenté son «Climate Ambition 2050». L'industrie cherche à réduire l'empreinte CO2 du produit artificiel le plus utilisé au monde, avec l'ambition d'atteindre un béton neutre en carbone dans trente ans. L'ambition climatique de l'AMCC 2050 décrit comment, dans les années à venir, l'industrie peut atteindre un béton neutre en carbone. Aujourd'hui, c'est la première fois que les quarante premières entreprises mondiales du ciment et du béton, regroupées dans l'AMCC, se réunissent pour exprimer une ambition collective pour un avenir neutre en carbone. La déclaration identifie les leviers essentiels qui seront nécessaires pour parvenir à un béton neutre en carbone.

Selon le PDG de CEMEX Fernando A. González, «le changement climatique est l'un des principaux défis de notre temps. L´engagement envers la durabilité est l'un des piliers fondamentaux de l´association (AMCC), car il est essentiel de créer une valeur durable dans la société. L´ objectif est de bâtir un avenir meilleur et plus durable, basé sur l'engagement et l'expérience de l´ industrie du ciment.

Viser la neutralité CO2 implique aussi de rechercher des combustibles et matières premières de substitution. L´industrie du ciment a un engagement d’aligner sa production industrie avec les objectifs du developpement durable. Le béton a un rôle vital à jouer pour répondre aux besoins des communautés prospères et durables. Il est un matériau fondamental pour les infrastructures, les maisons, l'eau potable et la résilience des communautés face aux changements climatiques. Cela contribuera également à faciliter la transition vers une énergie plus propre.

[MOGED]