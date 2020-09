Le manioc : le MVP de la cuisine camerounaise

Le manioc est un aliment clef de la cuisine camerounaise. Son prix abordable pour tous et sa nature de caméléon en font un ingrédient de base qui se décline à toutes les sauces et s’adapte aux différents besoins des populations.

Bien que sa conservation et sa préparation nécessite une attention particulière et un travail assez poussé, le manioc demeure une bonne source de calories, de vitamines et de minéraux.[1]

Camerdish TV met en avant plusieurs plats faits à base de manioc qui illustrent parfaitement de ses nombreuses utilisations dans la cuisine camerounaise, et dans la cuisine de la région, mais aussi de son habilité à se transformer en fonction des besoins de tous. En effet, il peut se déguster de façon sucré ou salé, dans un ragout ou une soupe, sous forme de pain ou de gâteaux et peut être servi au moment du petit-déjeuner, du déjeuner, du goûter ou du dîner.

Jetons un coup d’œil à certaines recettes faites à base de manioc, ingrédient star de la cuisine camerounaise :

Il peut être rappé, pressé et sucré dans le cadre de la préparation de galettes. Celles-ci pouvant prendre toutes les formes voulues en fonction de leur découpage (ronds, cœurs, étoiles etc.) pour ensuite être dégustées avec du thé ou du café ; et tout cela, sans gluten.

Le manioc peut également être préparé de façon similaire et combiné à la banane dans une recette pour donner de délicieux beignets.

Cette diversité dans la préparation est d’autant plus intéressante quand l’on sait que même les feuilles de manioc peuvent être utilisées comme ingrédient de cuisine. En effet, dans le cadre du « Pkwem sans sel » ou « Pkwen malép » (noms donnés à ce plat par les Bassa), les feuilles sont cuisinées avec le suc des noix de palmes et du macabo dans une grande casserole pour donner un bon plat chaud.

Nous pouvons, par ailleurs, ajouter à cela d’autres recettes dont nous avons déjà fait état comme le Mintoumba et le bâton de manioc qui sont des recettes nécessitant un travail plus poussé du manioc et de sa pâte pour en faire un type de pain.

A travers cette variété de plats illustrant l’utilisation de cet ingrédient dans des préparations uniques et variées, la chaîne Youtube Camerdish TV nous permet ainsi de découvrir différentes facettes de la culture culinaire camerounaise mais aussi d’observer le manioc, grand caméléon de la cuisine, dans ses différents états naturels, s’adaptant à tous les goûts et les besoins et assurant toujours un rendu singulier et délicieux.

[1]Camerdish, article sur le manioc http://camerdish.e-monsite.com/pages/nos-aliments-1/manioc.html

