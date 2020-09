Les bonbons Haoussa : une découverte sucrée et colorée

A découvrir sur Camerdish TV, une perle de la culture culinaire Camerounaise : les bonbons Haoussa, aussi appelés bonbons Aleewa ou bonbons Djin Djin.

Loin des produits artificiels, des chaines de productions interminables, de la gélatine et des graisses animales, ces bonbons sont faits à partir de sucre et d’eau fermentée de maïs. Cette préparation s’éloigne de l’image des usines, des lunettes de protection et des produits chimiques. Celle-ci ne nécessite de posséder que des casseroles, des nappes, un sol propre et mouillé et un endroit où étendre et travailler la pâte.

Ces sucreries peuvent se marier à une variété de goûts différents et s’adapter à de nombreux évènements grâce à leur diversité. En effet, si la préparation principale faite à base d’eau fermentée et de sucre donne vie à un bonbon de couleur neutre et naturelle, des colorants alimentaires peuvent être ajoutés permettant ainsi de créer des bonbons dans toutes les teintes de l’arc-en-ciel. Et ce, pour le plus grand bonheur des enfants ! Les amateurs de sucreries pimentées y trouveront aussi leur bonheur car la recette peut être modifiée pour satisfaire le palais des amoureux d’épices et de piments.

La beauté de ces sucreries réside aussi dans leur confection artisanale.

Dans un monde où la plupart des paquets de bonbons ont une liste de plus de vingt ingrédients dont la moitié sont imprononçables et inconnus du grand public, les bonbons Haoussa sont transparents dans leur recette. De plus, ils offrent l’opportunité de travailler à plusieurs sur la préparation des sucreries et d’apprécier un moment en famille, entre amis ou en communauté. En effet, le liquide et la pâte étant chauds, plusieurs mains peuvent être nécessaires pour décoller le sirop du sol et travailler l’élasticité de la pâte une fois accrochée en hauteur.

La vidéo de Camerdish TV offre une recette claire et inédite permettant de recréer cette sucrerie, de faire découvrir des recettes nouvelles et inattendues et de voyager loin de la fatigue et répétition des bonbons habituels.

