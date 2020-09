Relance entreprises : CARE-Event pour redémarrer

CARE, pour Collectif d'Assistance au Redémarrage des Entreprises, est une initiative du monde économique du Rhône et de la Loire qui vise à aider les entreprises du territoire face aux difficultés engendrées par la crise du Covid-19.

Les 28 et 29 septembre, l’ensemble des partenaires de CARE se mobilise pour aider les chefs d’entreprises dans leur relance. Pendant deux jours, assistez à des conférences en ligne et prenez rendez-vous gratuitement avec plus de 180 experts à Lyon, Roanne, Saint-Etienne, et Villefranche-sur-Saône.

Participez à CARE-Event pour redémarrer et assurer l'avenir de votre entreprise.

ETI, PME-PMI, TPE, artisans, commerçants, micro-entreprise...

28 septembre 2020: un programme complet de webinaires conçu pour vous apporter de l'information concrète et des conseils face aux difficultés que vous pouvez rencontrer.



29 septembre 2020: des experts vous reçoivent pour aller plus loin, analyser vos difficultés et vous apporter des réponses personnalisées. Des ateliers collaboratifs vous permettent d'échanger entre chefs d'entreprises sur vos difficultés communes.

La journée du 29 septembre se déroulera à Lyon, Saint-Etienne, Roanne et Villefranche sur Saône.

Vous devez vous inscrire en cliquant ci-dessous pour participer aux webinaires du 28 septembre, aux ateliers du 29 septembre et prendre rendez-vous avec les experts pour échanger sur vos problématiques.

La participation à CARE-Event est totalement gratuite. L'ensemble des intervenants s'engage à respecter les règles de confidentialité et ne rien divulguer des échanges ayant eu lieu durant l'événement.