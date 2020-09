Protection de la vie marine au Gabon

Pêcher sera aussi permis dans les limites des réseaux. Les officiels gouvernementaux ont comme objectifs de réviser la manière dont ils dirigent le secteur de la pêche, et espèrent que cette décision de protéger les eaux territoriales du Gabon améliorera la sécurité alimentaire du pays et donnera à ses citoyens une meilleure chance de vivre de la pêche.

Au Gabon, l´ONG Partenariat Tortues Marine travaille avec le gouvernement à la mise en œuvre d’ une nouvelle initiative intégrant la protection des zones marines, collaboration avec les communautés de pêcheurs et réalisation d’ études sociales et marines. Cette initiative limite également la surpêche et pourrait participer à la lutte contre le changement climatique.

Les tortues marines présentes au Gabon subissent continuellement des menaces. Les facteurs responsables sont : le braconnage des œufs, la pêche intentionnelle ou accidentelle et la modification ou la dégradation des habitats (pollution, développement, érosion, lumières artificielles, débris et grumes).