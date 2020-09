Une pétition contre l'emballage démesuré

L’ONG Foodwatch vient de lancer une pétition contre les emballages démesurément grands qui inondent les rayons de nos supermarchés. Non seulement il est extrêmement frustrant d’avoir l’impression de s’être fait avoir en constatant que le paquet est à moitié vide, mais il s'agit également d'une source de pollution importante. Ce phénomène se retrouve dans beaucoup de produits, y compris ceux des grandes marques qui se targuent d’adopter des principes écologiques.

Il est vrai que dans certains cas, le vide permet de mieux conserver les aliments. La plupart du temps cependant il n’a aucune utilité, hormis celle d’induire le consommateur en erreur. Foodwatch dénonce sept exemples où le vide n’a d’autre intérêt que d’agrandir artificiellement la taille du produit, souvent lorsque le prix au kilo est élevé. Les marques ciblées sont Lipton, Léa Nature, Sojasun, Monoprix, Barilla, Carrefour ou encore Leclerc, une liste susceptible de s’allonger si d’autres produits sont identifiés.

C’est suite aux plaintes de certains consommateurs que Foodwatch s’est rendu dans les supermarchés afin de comparer les produits entre eux. Pour le moment, offrir des emballages inutilement grands n'est pas illégal, mais l’organisation estime qu’il est grand temps de mettre un terme à cette pratique. La pétition sera donc envoyée aux responsables des marques concernées.

Foodwatch se bat pour une alimentation « sans risques, saine et abordable pour tous ». L’objectif est de donner une voix aux consommateurs et d’atteindre davantage de transparence dans l’industrie alimentaire. Foodwatch fait ainsi la lumière sur les pratiques des industries agroalimentaires et des distributeurs qui violent les droits et les intérêts des consommateurs et de l’environnement. L’organisation espère que ses actions finiront par aboutir à une amélioration de la réglementation de l’alimentation à l’échelle nationale et européenne, grâce à une prise de conscience des responsables politiques. Pour ce faire, investigations diverses, révélation de scandales, et actions de plaidoyers sont de mise. Parmi les dernières campagnes de l’ONG, on compte par exemple la lutte contre les emballages toxiques dérivés des hydrocarbures, les additifs ou encore les nitrites.

Source Image : Suzette Nu, Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution 2.0 Generic

[MOGED]