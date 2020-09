Le Kenya installe la première centrale solaire capable de transformer l'eau des océans en eau potable

Actuellement, on estime que 2,2 milliards de personnes n'ont pas un accès adéquat à l'eau potable, la composante la plus élémentaire et fondamentale de la vie. Paradoxalement, cela se produit sur une planète recouverte à 71% d'eau, principalement des océans. On estime qu'en 2025, la moitié de la population vivra dans des zones de pénurie d'eau. Le traitement et la réutilisation de l'eau sont de plus en plus importants dans ce scénario, ainsi que l'utilisation de l'eau de mer.

Une installation innovante a été développée par l'ONG GivePower dans le but de faire face à ce problême. Contrairement aux procédés traditionnels de déssalement de l'eau, qui nécessitent de grandes quantités d'électricité et un réseau de distribution bien structuré, le système créé par l'organisation non gouvernementale GivePower utilise l'énergie du soleil.

Baptisé «parc à eau solaire», le site dispose de panneaux solaires qui produisent 50 kilowatts d'énergie, qui est stockée dans des batteries à hautes performances, et deux pompes à eau fonctionnent 24 heures sur 24. Le système produit suffisamment d'eau potable pour 35 000 personnes par jour avec une meilleure qualité que celle produite par les procédés traditionnels.

En plus de fournir aux gens une eau de bonne qualité, la centrale solaire d'eau n'a pas le même impact négatif que d'autres processus, qui impliquent des produits chimiques et des résidus salins nocifs pour l'environnement.

Le plan pilote a amélioré la vie des habitants de Kiunga, une petite ville du pays africain qui borde la Somalie sur le continent. L'ONG cherche à reproduire la technologie dans d'autres parties de la planète.

[MOGED]