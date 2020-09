Le premier plancher solaire photovoltaïque domestique développé à Budapest en Hongrie

Les toitures ne sont pas les seules surfaces pouvant être utilisées pour la production d' énergie solaire. Les zones pavées absorbent également le rayonnement solaire tout au long de la journée. Platio, une entreprise de technologie spécialisée dans la création de matériaux de construction durables, basée à Budapest, vient d'installer le premier plancher solaire domestique.

Le produit est fabriqué avec des cellules solaires et des bouteilles en PET recyclées. Le système se compose d' unités entrelacées basées sur des solariums de platine. Chaque lampe solaire est composée de 400 bouteilles de plastique PET recyclé pour un produit plus durable que le béton, selon l'entreprise. Le trottoir peut être installé dans des tailles de 10 à 30 mètres carrés et convient aux entrées, terrasses et balcons.

L' énergie générée par le plancher solaire s' injecte dans le rouge électrique de la maison. Un sol solaire de 20 mètres carrés peut couvrir la consommation énergétique annuelle d' une maison prometteuse, selon l´entreprise.

Les planchers solaires sont antidérapants, pour que les gens puissent marcher dessus en toute sécurité, ils sont conçus pour supporter des poids. Les conducteurs d' autocars électriques peuvent également utiliser le système de pavage solaire pour alimenter leurs véhicules.

La différence entre les systèmes de toiture solaires montés sur les toits, les zones pavées avec un bon accès à la lumière du soleil ont le potentiel de production d' énergie à plus grande échelle et la plus grande facilité d' installation et d' entretien.

Parmi les avantages du produit, la maintenance est plus simple par rapport aux panneaux solaires montés sur le toit. L' utilisation de plastique recyclé garantit un produit plus durable que le béton, explique l' entreprise.

[MOGED]