Un plastique à peau d'orange qui se décompose en 90 jours

Au Mexique, Giselle Mendoza une étudiante a développée du plastique à partir des déchets d'oranges. Totalement biodégradable, le plastique est fabriqué à partir de la peau d'orange et de la bagasse. Un projet 100% écologique, qui veut répondre au besoin de plus en plus urgent de nettoyer la planète. L'orange a également été choisie pour sa grande quantité de cellulose, qui peut être extraite même pour fabriquer des tissus.

Dans l'océan pacifique, il y a une grande accumulation de déchets plastiques. Les projections indiquent qu'en 2050, il y aura plus de déchets plastiques dans la mer que de poissons. Les feuilles et les coquilles alimentaires sont efficaces dans la production de matériaux biodégradables. Il existe de nombreuses utilisations de sous-produits industriels pour fabriquer des alternatives aux plastiques conventionnels.