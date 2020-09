La banane plantain et la cuisine camerounaise: une amitié de longue date

La banane plantain, ou musa paradisiaca, est un espèce hybride de banane moins sucrée que celles généralement utilisées pour les desserts. Sa préparation est extrêmement diversifiée que ce soit en Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique centrale et en Amérique du Sud.[1]

La chaîne Youtube Camerdish TV propose de nombreuses recettes à base de plantain, permettant ainsi de satisfaire tous les goûts et besoins des amateurs de cet ingrédient. En effet, la banane plantain peut prendre de nombreuses formes et aspects différents, se mariant ainsi à de diverses recettes et pouvant être mangée en tant que met sucré, salé, comme partie intégrante d’un repas ou comme snack.

Nous pouvons ainsi découvrir les plantains sous forme de petit déjeuner : avec par exemple les plantains frits aux œufs. Cette recette allie les bananes aux œufs, aux poivrons et carottes pour donner une tarte délicieuse et fondante, sucrée et salée et surtout, très colorée.

Les plantains peuvent aussi se déguster dans le cadre d’un plat chaud. En effet, il suffit de faire cuire les bananes avec des haricots, de la viande, des feuilles de chou, des écrevisses et quelques condiments pour donner un bon plantain aux haricots. Encore une fois, cette recette titille les papilles avec les différents goûts et textures des ingrédients, un mélange à la fois simple et réconfortant.

Les amateurs de nourriture italienne pourraient aussi y trouver leur bonheur ! Camerdish TV propose, par ailleurs, une recette de lasag’n de banane plantain faite de bolognaise, béchamel et plantain permettant ainsi de préparer un plat aussi original que délicieux.

Les pastels de banane plantain sont, eux, d’excellents accompagnateurs de viandes ou de poissons. Ces petits chaussons en pate de plantains farcis aux légumes et aux thons sont à faire frire puis à déguster bien chaud !

Pour ce qui est des recettes plus pimentées, nous pouvons aussi nous inspirer de l’Epitse du Ghana pour faire un gâteau de banane plantain, gâteau épicé cuit dans des feuilles de bananier au barbecue pouvant se manger seul ou accompagné d’une bonne sauce.

Enfin, la banane plantain peut aussi servir de snack, avec cette recette de chips de plantains épicées, parfaite pour les petites faims et les apéros entre amis et en famille. Il suffit juste de choisir la forme qui vous convient et bien ajouter du sel, du poivre, du paprika, du cumin, du curry et il ne reste plus qu’à les faire frire.

Elle se présente donc bien comme un ingrédient de base de la cuisine camerounaise et du reste de l’Afrique. En effet, adaptable, tout-terrain et délicieuse en toutes circonstances : il est clair que la seule règle de préparation à respecter pour ce trésor de la cuisine est qu’il n’y a pas de règles.

