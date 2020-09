Les fruits et jus de fruits du Cameroun: beauté et bienfaits

Qu’y a-t-il de plus agréable que de bonnes boissons fraîches ? Lors d’un voyage culinaire, on se concentre trop souvent sur les plats chauds et les desserts d’un pays, ou d’une région, oubliant ainsi une partie intégrante du patrimoine culinaire local. Il serait dommage de ne pas goûter aux délices fruités et frais dont regorge le Cameroun.

L’hémisphère sud de notre planète est, de manière générale, un endroit où les climats sont plus chauds, plus tropicaux, plus humides. Ce contexte est favorable au développement de fruits différents à ceux que l’on pourrait trouver dans des régions froides ou arides. Ces fruits sont au cœur de recettes secrètes et inédites que Camerdish TV met en avant, pour notre plus grand bonheur !

L’Atom, ou Dacryodes macrophylla, est un arbre poussant dans les forêts du Bassin du Congo. Les fruits qui en sont issus sont généralement directement consommés en les suçant mais il est cependant possible d’en faire d’excellents jus. Il suffit pour cela de mélanger les fruits d’atom avec de l’eau et du miel et le tour est joué.

Les raisins du Gabon sont aussi de bons ingrédients pour confectionner des boissons délicieuses. Ces raisins sont également issus des forêts du Bassin du Congo et portent différents noms en fonction des ethnies au Cameroun. Par exemple, en Bassa elles se nomment « ndoï » et en Bulu, elles sont appelées « amvout ». Pour en faire un jus, il suffit de travailler le fruit, sa peau et sa pulpe pour en récupérer l’eau et le liquide. Cette recette peut d’ailleurs être adaptée selon plusieurs goûts, en effet, Camerdish TV propose aussi une version lactée.

L’ananas est un fruit parfait qui s’adapte à tous les types de boissons, jus, desserts, gâteaux etc. Si l’on recherche un petit plus, la recette du jus épicé d’ananas au curcuma est parfaite.

Voici d’autres recettes intéressantes à citer et à reproduire pour le bonheur de tous :

Le jus de mangue au citron, un remède naturel parfait contre les petites grippes

Le jus de pomme Cythère, aussi appelé prune Cythère, un fruit riche en vitamines, calcium et fer.

Le jus de corossol, recette plus lactée à boire très fraîche.

Les fruits regorgent naturellement de bienfaits et de vitamines. Une fois mélangés à d’autres ingrédients dont notre corps raffole comme certaines épices, le lait (source de calcium) ou le miel, ils deviennent, non seulement, des boissons délicieuses mais aussi des sources de bien être et de santé.

