Lutte contre la déforestation à l'Est-Cameroun: les outils numériques Forest Watcher et Geo ODK Collect mis à contribution

Depuis janvier 2020, il est facile pour les ressortissants des villages Ouami, Déoulé, Lom Pangar, Deng Deng et Kambo-Cassi dans la région de l'Est-Cameroun de faire le suivi du couvert forestier du parc national de Deng Deng. Ils ont suivi une formation à l'utilisation des outils numériques de suivi du couvert forestier, organisée par le Service d'appui aux initiatives locales de développement (SAILD). Une descente sur le terrain a été effectuée pour documenter des alertes de déforestation GLAD (Global Land Analysis & Discovery, outil accélérant la diffusion rapide d'informations en faveur de la conservation et de la protection de la canopée forestière) émises par Global Forest Watch à l'intérieur et autour du parc national de Deng Deng.

Chaque communauté a reçu un smartphone équipé des applications mobiles Forest Watcher et Geo ODK Collect, efficaces pour le suivi de la déforestation. Forest Watcher permet de suivre l'évolution des forêts, même sans connexion Internet. L'application permet également d'observer les chargements des forêts dans une zone précise, en visualisant des alertes de déforestation émises à travers des satellites et naviguant vers ces points d'alerte pour enquêter et recueillir des informations sur les moteurs de déforestation. Selon le SAILD, Forest Watcher est très pratique, surtout en zone rurale, compte tenu de la faible connectivité à Internet. Geo ODK Collect quant à lui permet de renseigner des cas de déforestation et de dégradation constatés grâce à un formulaire disponible dans l'application. Il permet en outre d'alimenter la database du Système de suivi de la déforestation et de la dégradation des forêts au Cameroun (2S2D).

