Webconf APCC - Atténuation du Bilan GES et stockage de Carbone dans les sols agricoles d'un TERRitoire : focus sur la méthode ABC'Terre

Une démarche participative s’est construite autour de cette méthode ABC’Terre, visant à mobiliser les acteurs agricoles locaux et faire émerger des actions pour stocker plus de carbone dans les sols et émettre moins de gaz à effet de serre. Le plan d’action, ainsi établi en concertation avec ces acteurs agricoles locaux, peut alors alimenter le Plan Climat Air Énergie Territorial du territoire.

Le stockage de carbone dans les sols agricoles est un enjeu majeur pour lutter contre le changement climatique (initiative 4 pour 1000). Or, les méthodes de calcul du bilan GES des territoires couramment utilisées ne prennent pas en compte les variations à long terme des stocks de carbone des sols agricoles, ou le font de manière forfaitaire et indépendante des pratiques réelles des agriculteurs locaux.

