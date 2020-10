Parution du volume 15 de la Revue Scientifique et Technique Forêt et Environnement du Bassin du Congo, édition d'Octobre 2020

Outil de communication unique et rassembleur des intervenants du secteur forestier du grand Bassin du Congo, l'édition du mois d'octobre 2020 de la Revue Scientifique et Technique Forêt et Environnement du Bassin du Congo aborde des thèmes aussi variés qu'interressants.



Dans cette édition, les sujets abordés selon les sections sont:



– Articles Scientifiques

1) Utilisation de séries temporelles d’images satellitales à basse résolution pour la cartographie des trajectoires de l’activité végétale à l’échelle des unités administratives au Cameroun / (Matsaguim N. et al.)



2) Estimation des volumes bruts exploitables d’Okan (Cylicodiscus gabunensis harms) au Sud-Cameroun / (Seka J. et al.)



3) Approche agroécologique en contexte forestier: cas des villages Bella, Dikobé et Bidou 1 dans la Région du Sud au Cameroun / (Kenne G. et al.)



4) Diagnostic de la conservation pour une gestion durable de la biodiversité dans le Bakossi, Banyang-Mbo, Régions du Sud-Ouest et du Littoral au Cameroun / (Tchekote H. et al.)



5) Analyse de la durabilité des pratiques cynégétiques villageoises dans la Boumba-et-Ngoko (Région de l'Est au Cameroun) / (Mbatchou D.C. et al.)



– Notes Techniques

1) Itinéraire stratégique de la production et de la commercialisation des champignons comestibles pleurotus au Cameroun (Cas de la CoopSDEM COOP-CA) / (Djomene D. et al.)



2) Risques pour la santé et la sécurité des ouvriers intervenant dans la chaine de transformation du bois dans quelques menuiseries artisanales des arrondissements de Yaoundé 6, 4, 3, 2 dans la Région du Centre au Cameroun / (Awono S. et al.)



3) Conservation de la biodiversité et développement local en périphérie du Parc National de Korup au Cameroun / (Tiomo Donfack E. et al.)





– Synthèses de thèses et de mémoires

1) Le barrage de retenue d’eau de la Mbali (Boali en République Centrafricaine), déficit énergétique, mutations socio spatiales et impacts environnementaux / (Denamsekete A. et al.)



2) Réalisation d’une Notice d’Impact Environnemental des activités d’une station d’épuration : cas de la station d’épuration de Biyem-Assi (Acacia) dans la Région du Centre au Cameroun / (Ngazang A. et al.)



3) Analyse du niveau de risque des activités illégales dans les UFAs de la Région de l’Est au Cameroun (cas de la SEBAC et de la Filière Bois) / (Saague E. et al.)





Cet organe de diffusion de l’information sur les avancées scientifiques et techniques, le développement des connaissances et les grandes activités de recherche réalisées dans le Bassin du Congo est non seulement efficient sur l’expertise dans tous les aspects et phénomènes que recèle la forêt et les enjeux de son utilisation, est aussi innovant pour un environnement en perpétuelle mutation.