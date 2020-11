Protection de la biodiversité de la forêt Ebo : l'alternative d'une zone de non-accès

Les sources officielles parlent aussi de l’existence de 160 espèces d’oiseaux exotiques, notamment le perroquet gris et le picatharte au cou gris, la grenouille Goliath, la plus grande au monde avec 75 centimètres de long. Au niveau de la flore, la canopée forestière d’Ebo est un puits d’environ 35 millions de tonnes de carbone, d’après Greenpeace.

La zone de non-accès est davantage motivée par la volonté de préserver la biodiversité de la forêt d’Ebo qui est unique en son genre. Le dernier inventaire faunique effectué au mois de janvier 2020 dans cette forêt révèle l’existence de plus de 700 éléphants. En 2018, la population des chimpanzés était estimée à environ 750 individus, parmi lesquels le chimpanzé du Nigeria-Cameroun qui est la moins étudiée des quatre sous-espèces de chimpanzés selon Global Wildlife Conservation. Il s’agit d’ailleurs du seul chimpanzé au monde qui utilise les outils (cailloux et bâtons) pour casser les noix ainsi que les petits bâtons pour extraire les termites, les fourmis ou le miel afin d’en consommer. Le site abrite également 25 gorilles environ, l’unique population dans le monde dont les scientifiques ne connaissent pas encore à quelle espèce de gorille elle appartient.

La proposition d’une zone de non-accès fait suite à la contestation du projet de création d’un parc national dans la forêt d’Ebo, lancé en 2006. En 2012, plus de 200 signatures ont été enregistrées pour contester la création du parc. Selon Jean Titil, les contestataires ont plutôt évoqué un parc à enclave humaine qui lui aussi n’a pas prospéré. « Au moins nous suggérons une répartition équilibrée considérée comme une zone de non-accès aux êtres humains ». Quant à la gestion de cette zone, le Club des amis des gorilles propose un partenariat entre l’Etat et les populations, pour une période de cinq ans renouvelables.