Participer jusqu'au 9 décembre au 4e Plan national Santé-Environnement

Le ministère de la Transition écologique et solidaire a mis en ligne mardi 27 octrobre 2020 une plateforme (http://www.consultation-plan-sante-environnement.developpement-durable.gouv.fr/) qui incite tous les citoyens à donner leur avis sur le prochain Plan national santé environnement en France.

Vous avez jusqu'au 9 décembre 2020 pour prendre part à cette initiative et ainsi donner votre avis !

Le plan contient 19 actions et quatre grands axes :

Informer sur les bons gestes à adopter pour garantir la protection de son environnement

Réduire les expositions environnementales pouvant affecter notre santé

Démultiplier les actions concrètes menées par les collectivités territoriales

Appréhender les effets de l'environnement sur la santé des populations

Le but étant de prévenir les risques sanitaires liés à la dégradation de l'environnement (îlots de chaleur, produits chimiques, ondes, qualité de l'air, etc.) et que différentes parties prenantes aussi bien associative, scientifique, politique que citoyenne puissent agir en faveur du bien-être et de la santé.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 23 % des décès et 25 % des pathologies chroniques dans le monde peuvent être assimilés à des facteurs environnementaux et comportementaux, en particulier la qualité de l'eau et l'alimentation.

La France fait partie des États les plus engagés en Europe en matière de santé environnement. Depuis 2004, la France a déjà élaboré 3 plans nationaux santé environnement. L'objectif est de connaitre l'environnement dans lequel nous vivons et mettre en avant les nombreux liens entre la santé et l'environnement, dans le but de les appréhender, surtout depuis la crise sanitaire liée au Covid-19.

[MOGED]