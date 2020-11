Webconf APCC - Comment préparer le volet mobilité durable dans vos négociations annuelles obligatoires (NAO) ?

Le 24 novembre de 9h à 10h

Résumé

La mobilité représente un tiers de notre empreinte carbone. Mais au-delà des enjeux environnementaux et de transition énergétique, primordiaux dans ce contexte de changement climatique, la mobilité cristallise également de nombreuses problématiques sociales. Crise des gilets jaunes, grèves des transports, et maintenant crises sanitaires, la mobilité est devenue un enjeu critique pour les employeurs (santé, qualité de vie au travail, coûts des déplacements, etc.). Par ailleurs, la Loi d’Orientation des Mobilités a créé de nouveaux droits et devoirs en la matière pour les employeurs, qui deviennent de véritable « opérateurs de mobilité ». La LOM impose aux employeurs l’intégration de la mobilité durable dans les négociations annuelles obligatoires.

Quelles sont précisément les obligations des employeurs liées à la Loi d’Orientation des Mobilités ? Comment préparer les négociations, répondre à la réglementation et aux attentes des collaborateurs ?

Comment les CSE et/ou syndicats peuvent contribuer à ces nouveaux enjeux ? Quelles sont les opportunités pour les employeurs ?

A qui s’adresse cette webconférence ?

Cette webconf’ s’adresse principalement aux directions des ressources humaines, direction juridique, direction RSE, élu·e·s CSE et représentants syndicaux.

Intervenants

Timothée QUELLARD, directeur associé – ekodev

Avec comme invités :