Participez aux Green Solutions Awards 2020 - 2021

Face à l’urgence climatique et à la nécessité de s’engager sur le chemin de la neutralité carbone, traduire en actions concrètes tous les beaux discours n’est plus une option. Il nous reste à peine une décennie pour mettre en œuvre à grande échelle des solutions bas carbone efficientes. Ceci est la raison d’être des Green Solutions Awards : faire émerger des territoires des solutions durables réelles, les promouvoir et contribuer à leur adoption par un nombre croissant de professionnels.

COMMENT PARTICIPER ?

Pour participer aux Green Solutions Awards 2020-2021, il vous suffit de référencer vos bâtiments/quartiers/infrastructures exemplaires dans l’une des bases de données Construction21 avant le 15 mars 2021.

Référencez simplement vos bâtiments, quartiers et infrastructures dans l’une des bases de données Construction21. Pour chaque étude de cas en ligne, renseignez les champs demandés et inscrivez-vous dans la catégorie la plus pertinente pour votre projet. Inscription gratuite !

Candidater aux Green Solutions Awards pour :

Maximiser la visibilité de votre projet, de votre savoir-faire et des acteurs impliqués grâce à un large plan de communication relayé par de nombreux partenaires

Profiter d'opportunités de rencontres avec d'autres professionnels

Entrer dans une communauté engagée

Être sélectionné pour notre vivier d’experts, mobilisables lors de podcasts, webinars, conférences…

Être invité aux événements Green Solutions Awards

