Retour sur la 2e édition du Forum international " Franconomics ", De start-up à smart-up

Du 22 au 23 octobre 2020, s’est tenue la 2e édition du Forum international « Franconomics », autour du thème « De start-up à smart-up ».

Co-organisé par l’OIF, le ministère des Affaires Étrangères du Vietnam et l’Institut francophone international (IFI) de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, cet événement constitue un lieu de rencontre, de dialogue multidisciplinaire et de partage d’expérience entre les décideurs politiques, diplomates, chercheurs, entrepreneurs et universitaires. Autour de plusieurs événements sur place à Hanoï et en ligne, il a réuni près de 800 participants représentant une vingtaine d’Etats et gouvernements répartis sur les cinq continents.

