Tripnity lance " Innovation pour la Planète " pour soutenir des initiatives à fort impact écologique

Tripnity lance « Innovation pour la Planète » pour soutenir les initiatives à haute valeur sociale et écologique dans les domaines de l'agriculture et l'alimentation durables, les mobilités douces et les énergies renouvelables.

« Innovation pour la Planète » est un appel à projets ambitieux qui cherche à porter haut et loin des initiatives favorisant la transition au cœur de nos territoires, mais aussi à inspirer plus largement l’univers économique. Il est issu d’une décision collective qui s’appuie sur des convictions fortes et partagées, et qui est intimement liée à l’histoire singulière de Tripnity.

L’appel à projets s’adresse aux entreprises - jeunes pousses ou entrepreneurs confirmés -qui œuvrent dans trois secteurs clés de la société que sont l’agriculture et l’alimentation durables, les mobilités douces et les énergies renouvelables, et donc l'impact global sur l'environnement est massif.

« L'impact écologique et social de ces trois secteurs est massif et nous concerne tous. Ce sont aussi des sujets qui nous touchent beaucoup en interne. C’est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de centrer l’initiative “Innovation pour la Planète“ précisément sur ce triptyque, afin de détecter des projets qui pourront changer la donne. » Alexia Machado, Responsable de l’appel à projets

Chaque projet doit répondre à des critères particulièrement exigeants sur les plans social et écologique. Il peut être soit en phase d’amorçage avec une adéquation marché avérée soit en phase de développement, avec un besoin financier pré-levée de fonds ou indépendant.

Dès le 5 novembre 2020, les candidats pourront déposer leur dossier via la plateforme dédiée sur le site Internet de l’entreprise Tripnity et ce jusqu’au 15 janvier 2021.



Avec une enveloppe globale de 500 000 €, Tripnity soutiendra jusqu’à 3 projets.

L'accompagnement financier pourra prendre plusieurs formes (capital-investissement, actions convertibles) et être complété, sur demande, par une mise à disposition de compétences pointues, notamment issues du numérique (techniques, marketing) mais aussi par des compétences plus transverses (croissance, process gouvernance).

« Innovation pour la Planète » offre un modèle partenarial inédit fondé sur un soutien financier circulaire et vertueux : chaque retour sur investissement d’un projet soutenu sera réinvesti dans de nouvelles initiatives à fort impact sociétal.

« Notre objectif est de permettre aux projets de se concrétiser, de se déployer, et de démultiplier les alliances pour amplifier les transitions dans nos territoires. Le numérique peut être un formidable levier pour cela. De nombreux entrepreneurs n’en mesurent pas toujours le potentiel. Parce que c’est le cœur de notre métier, nous pouvons les conseiller et mettre notre savoir-faire à leur disposition. »

Romain Ouzeau, Vice-Président de Tripnity

Un comité composé de personnalités expertes dans leur domaine sera chargé d’analyser et de sélectionner au maximum trois projets dès lors que ces derniers répondront parfaitement aux critères de pré-sélection.



Tripnity en quelques mots

Tripnity est une entreprise singulière dans l’univers du numérique.

Implantée à Limoges depuis 15 ans et éditrice de la solution Iconosquare, une plateforme de statistiques et de management des réseaux sociaux, Tripnity rassemble plus de 40 collaborateurs, 10 nationalités et plus de 10 000 clients à travers le monde.

Résolument engagée depuis plusieurs années dans sa propre transition, Tripnity fait des principes d’intelligence collective, de communication non-violente, de pleine conscience et de permaculture, des modes d’action qui inspirent sa culture et sa vision de marque sociétale. Convaincu du rôle du digital dans la transformation écologique et solidaire de la société, Tripnity a récemment fait le choix de devenir une « société à mission ». Avec « Innovation pour la Planète », Tripnity met en acte son engagement