Politique des ressources en eau de l'Afrique de l'Ouest

Les États en Afrique de l’Ouest sont interdépendants en matière de ressources en eau. Pourtant,

la gestion de l’eau est primordial au bon fonctionnement de la région. Une gestion en ressource en eau intelligente peut contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement durable en améliorant le développement économique et l’équité sociale tout en préservant l’environnement.



L’Afrique de l’Ouest a besoin d’une politique régionale en ce qui concerne la gestion de l’eau. L’eau est en effet une ressource vitale mais aussi stratégique. Le bon développement socio-économique d’un pays ne peut se faire sans une bonne gestion en eau. L’Afrique de l’Ouest possède d’importantes ressources en eau. Néanmoins, on constate certains déficits chroniques puisque la répartition des précipitations et des écoulements reste inégale. De plus, une mauvaise gestion des ressources et une faible mobilisation du potentiel qu’elles amènent entravent une bonne gestion de ces dernières. A ce jour, entre 40 et 60 % des populations en Afrique de l’Ouest restent préoccupées

par l’accès à l’eau potable et à l’assainissement de l’eau. L’eau quand à elle est de plus en plus prélevée du fait de la croissance de la population.



La gestion des ressources en eau pose de véritables enjeux dans la région. En effet, satisfaire les besoins les plus fondamentaux d’une population toujours en augmentation, réduire la pauvreté, anticiper les crises, préserver les ressources mais aussi contrôler les coûts de l’utilisation de l’eau sont autant d’enjeux auxquels doit faire face la région.





La région est loin d’exploiter son plein potentiel. Seulement 10 % des terres irrigables sont irriguées et seulement 16 % du potentiel hydroélectrique est utilisé. Mais la région fait face à une instabilité institutionnelle ce qui porte préjudice à l’exécution des politiques et des législations à propos de l’eau. Cependant, le changement climatique et la variabilité du climat ont des conséquences sans précédents sur l’Afrique de l’Ouest et constitue une véritable menace pour les ressources en eau.





Apporter une solution : la vision Ouest africaine 2025 pour l’eau, la vie et l’environnement.



Quel est le but de cette vision ? Cette vision a pour but d’instaurer que d’ici 2025, les ressources en eau doivent être gérées de façon pratique et efficace afin qu’elles soient durables pour l’environnement. Chaque personne de la région doit pouvoir ainsi avoir accès à l’eau potable saine afin de répondre à ses besoins vitaux, mais aussi doit pouvoir bénéficier de structures d’évacuation des déchets. Cela aura pour conséquence non seulement de réduire la pauvreté et de garantir la sécurité alimentaire, mais aussi de protéger la santé humaines, les biodiversités des systèmes terrestres et aquatiques.











#MOGED [MOGED]