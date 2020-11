Webinaire sur les conditions de travail en Afrique dans le contexte de la pandémie de COVID 19

Après un premier webinaire organisé le 2 juillet 2020 avec ITC (International Trade Center) sur l’impact de la pandémie mondiale du COVID19 sur les entreprises africaines, la CPCCAF organise un nouveau webinaire, le mardi 24 novembre 2020 (via GoToMeeting), avec l’OIM (Office international des migrations), l’OIT (Organisation internationale du travail) et la FEWACCI (Fédération des CCI d’Afrique de l’Ouest) sur les conditions de travail au sein des entreprises africaines dans le contexte persistant de la crise sanitaire du COVID19.

Différentes problématiques y seront abordées, parmi lesquelles : l’accès aux outils numériques ; l’absence des salariés et la réorganisation du travail… et également les conditions de travail des migrants dans le présent contexte de crise.

Modérateur : Denis Deschamps, Délégué général CPCCAF

--

Au programme :



- Rappel de la situation de la pandémie en Afrique et des mesures qui sont recommandées en milieu de travail – intervenant de l’OIT (en attente de confirmation).



- Impact de la pandémie en milieu de travail : les problématiques économiques et sociales liées à la mise en place des mesures sanitaires.



- Les migrants : une population particulièrement vulnérable face à la crise sanitaire et économique liée à la pandémie.



- Retour d’expérience et partage de bonnes pratiques en entreprise.