Forum sur la RSE en Afrique : des entités lancent un appel pour de meilleurs partenariats public-privé-diaspora (ECOFIN)

L'article de l'Agence Ecofin du 12 novembre 2020 propose un compte-rendu détaillé des échanges et résultats issus de la première édition du Forum Afrique Demain qui avait pour titre « Après la crise sanitaire, quelle RSE dans le domaine de la santé en Afrique ? ».

"Le 1er Forum Afrique Santé RSE et Impacts Awards présente un Baromètre de la RSE en Afrique, récompense 4 initiatives à travers un Prix d’Excellence, lance un appel à l’action pour renforcer les partenariats public-privé-diaspora dans le domaine de la santé en Afrique.

Le cabinet Afrique RSE, l’association Santé en Entreprise (SEE), la plateforme d'engagement B4GH et le magazine Dirigeantes ont co-organisé le 6 novembre 2020 à Paris le 1er Forum Afrique Demain consacré à la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) intitulé « Après la crise sanitaire, quelle RSE dans le domaine de la santé en Afrique ? ». Evènement en format 100% virtuel, le forum, qui a réuni plus de 25 intervenants et plus de 300 inscrits issus de plusieurs pays européens et africains, visait à mettre en valeur les entreprises, fondations et organisations ayant un leadership et une vision reconnus en matière de RSE et d'investissement à impacts positifs dans le domaine de la santé dans les pays francophones en Afrique."

