Pollutec 100% digital du 1er au 4 décembre 2020

Pollutec 100% digital, le rendez-vous immanquable des acteurs de l'environnement.



Entre conférences, ateliers, rendez-vous d'affaires et solutions aux problématiques écologiques, Pollutec Online vous offre l’opportunité de vous informer, de vous former et de vous connecter à un large réseau de professionnels afin de développer votre activité.

5 raisons de participer



Retrouvez tous les acteurs du marché de l'environnement sur une même plateforme : industriels, institutionnels et collectivités.

Grâce à Pollutec Online, vous pourrez :

• Présenter vos nouveautés, vos innovations, votre expertise au marché

• Communiquer auprès de vos cibles sans vous déplacer

• Donner envie aux visiteurs de venir vous rencontrer sur la prochaine édition physique du salon

• Sourcer des solutions adaptées à vos besoins

• Générer de nouveaux contacts et développer vos affaires.

Les thèmes de l'édition 2020 :

économie circulaire

innovations

eau

mer & littoral

déchets

mobilité durable

biodiversité & milieux naturels

international

énergie

climat

sites & sols pollués

IMA

villes & territoires durables

emploi

Créé en 1978, Pollutec est aujourd'hui reconnu comme l'événement de référence des professionnels de l'environnement, une vitrine des solutions environnementales pour l'industrie, les villes et territoires, et un tremplin pour les innovations du marché et le développement à l'international.