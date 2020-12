Suisse : Le Prix Durabilis récompense quatre étudiantes et étudiants de Master

Le Prix Durabilis est soutenu par la Direction de l’UNIL et la Vice-présidence pour les affaires académiques de l’EPFL. Les lauréats auteurs d’un mémoire ou d’un projet de Master reçoivent 1000 francs par personne, et les auteurs d’autres travaux niveau Bachelor ou Master, 500 francs par personne.

Le concours est ouvert à tous les étudiants de Bachelor et de Master, immatriculés à l’UNIL ou à l’EPFL. Les travaux primés, effectués en solo ou en groupe dans le cadre des études, intègrent dans leur approche les dimensions du développement durable, à savoir l’environnement, la société et l’économie.

Quentin Arnoux (Université de Lausanne), Tijana Ivanovic%u0301 (École polytechnique fédérale de Lausanne) et le duo formé par Johann Recordon et Anouchka Bagnoud (UNIL), ont vu leurs travaux de recherche récompensés dans le cadre de l’édition 2020 du concours Durabilis UNIL-EPFL, organisé par les deux institutions depuis 2007. La remise des prix a eu lieu sur Zoom le 26 novembre.

Un jury de l’UNIL et de l’EPFL a décerné des prix à trois projets axés sur la durabilité, réalisés par des étudiantes et étudiants des deux institutions

Ressources complémentaires