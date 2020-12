La magie des farines sans gluten: simplicité et santé

La farine est un ingrédient clef des cuisines du monde. Cette poudre, généralement issue de céréales, sert à préparer du pain, des gâteaux, des crêpes et d’autres variétés de mets sucrés et salés. Les farines de céréales (blés, maïs etc.) habituelles contiennent du gluten, un ingrédient que beaucoup tentent d’éviter d’aujourd’hui pour différentes raisons : le véganisme, des allergies ou encore des intolérances. Voici donc l’article parfait pour les amateurs de plats à base de farine qui souhaitent éviter le gluten !

Il existe de nombreux aliments et denrées qui peuvent venir se substituer aux céréales et apporter des bienfaits différents. Camerdish TV propose sur sa page Youtube des recettes variées pouvant s’adapter à tous les goûts.

La farine de manioc est très simple à réaliser et ne nécessite qu’un seul ingrédient : du manioc. Pour sa confection, il faut en retirer la peau, les laver, les éplucher et les laisser sécher au soleil quelques jours. A la suite de cela, il suffit simplement de mixer les lamelles de manioc pour obtenir une poudre fine et la farine est prête.

Le macabo est aussi une plante dont on peut extraire de la farine. Il faut pour cela suivre une préparation similaire à la recette de farine de manioc puisque les deux plantes ont des compositions et textures similaires. Une fois la farine prête, il ne reste plus qu’à trouver les plats parfaits à cuisiner.

Il est aussi possible de faire des farines à bases d’autres ingrédients.

Un des plus connus est le riz. En effet, celui-ci est utilisé à travers le monde pour faire des farines et des laits. Camerdish TV propose une recette permettant d’éviter d’acheter la farine de riz et de la faire à la maison de manière simple. Il suffit de mettre le riz dans un mixeur pour obtenir une poudre fine et le tour est joué.

Il est aussi possible de faire de la farine avec des haricots. C’est le cas pour la farine de cornille (aussi appelé koki). Il faut, pour la préparation, tremper les graines de cornilles dans de l’eau à plusieurs reprises pour retirer la pellicule puis, par la suite, les faire sécher au soleil. Enfin, il suffit de les mixer pour obtenir une poudre et la farine est prête.

Enfin, il est aussi possible d’obtenir de la farine en utilisant des fruits. En effet, la farine de banane plantain verte peut être une bonne option pour éviter le gluten. La préparation se fait en suivant des étapes similaires aux recettes précédentes, ainsi, les bananes sont coupées en fines lamelles et il suffit de les laisser sécher au soleil. Par la suite, il ne reste plus qu’à mixer celles-ci pour obtenir le résultat final.

Camerdish TV nous offre ici une possibilité de remplacer les farines contenant du gluten par des options simples à réaliser depuis chez soi. On peut ainsi être sur de la provenance de nos aliments et économiser quelques sous.