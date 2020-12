Vidéo TV5MONDE : Journée mondiale du Climat 2020

Journée mondiale du Climat : 2020, l'une des trois années les plus chaudes jamais enregistrées

TV5MONDE publie sur son site Internet à l'occcasion de la Journée mondiale du Climat ce 8 décembre 2020 une courte vidéo explicative sur l'évolution actuelle inquiétante.

Présentation de la vidéo (Crédits TV5MONDE - Hélène Stiefel)

Ce mardi 8 décembre est célébrée la Journée mondiale des actions pour le Climat, à l'initiative d'un groupement d'ONG. A quelques jours du 5ème anniversaire de l'Accord de Paris, les relevés de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) placent l'année 2020 sur le podium des années les plus chaudes jamais répertoriées. La hausse des températures a provoqué, cette année encore, des phénomènes catastrophiques : sécheresses et canicules, ouragans et typhons, inondations et moussons, sur les cinq continents.