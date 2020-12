Forum Online Energies Renouvelables & Emploi des Jeunes au Togo

Spécial Programme & Speakers

3 jours

1 conférence inaugurale

7 tables rondes thématiques

48 panélistes et 1 allocution finale

jeu., 10 déc. 2020, 11:30 –

sam., 12 déc. 2020, 19:00 CET

Découvrez le programme et les différents intervenants de haut niveau qui viendront partager vision, enjeux et initiatives sur le sujet de l’accès à une énergie durable et équitable au Togo et en Afrique de l’Ouest à l’occasion du forum dédié à l’emploi des jeunes et aux énergies renouvelables !



Vous retrouverez ainsi Mme Mila Aziable, Ministre de l’énergie et des mines du Togo, ainsi que M. Sediko Douka, Commissaire en charge de l’énergie et des mines de la CEDEAO, Mme Reckya Madougou, Conseillère spéciale du Président de la République du Togo ainsi que M. Aliou M. Dia, Directeur du PNUD Togo, Mme Jocelyne Caballero, Ambassadrice de France au Togo ainsi que M. Elie Aloko, Directeur de l’environnement et de la finance climat de la BOAD.



Interviendront également Amy Nabiliou d’AT2R, le Professeur Yao Azoumah de Kya Energy Group, Cyril Carabot du Syndicat des Energies Renouvelables, Astria Fataki d’Energy Generation, Jonas Daou de l’Association des Grandes Entreprises du Togo, Seynabou Thiam de Women In Africa, Thomas Samuel de Moon - Sunna Design, Elodie Le Bachelier d’Entrepreneurs du Monde, Cedric Filet d’Aldelia ou encore Akoua Awoudja de makesense Africa !!!

Identification des besoins, financement des projets, formation professionnelle des jeunes, inclusion des femmes, entrepreneuriat des jeunes, innovations technologiques ou encore implication des collectivités locales, le #FEEJ2020 abordera tous les aspects des enjeux liés au développement des énergies renouvelables en Afrique de l’Ouest et au Togo.

