À partir du 12 janvier 2021, se tient la 22ème édition des Assises Européennes de la Transition Energétique –le rendez-vous annuel des acteurs engagés dans la transition énergétique des territoires.

Comme chaque année, représentants des pouvoirs publics, des mondes économiques et académiques et de la société civile,se donnent rendez-vous pour débattre et partager leur expérience de la transition énergétique des territoires autour d’un programme composé de plus d’une centaine d’événements –plénières et ateliers.

Cependant, fait inédit en raison du contexte sanitaire : l'événement organisé à Dunkerque, innove et se digitalise entièrement !

Au programme :

> 3 jours de plénières et débats en ligne, autour des grands enjeux actuels nationaux et internationaux de la transition énergétique (du 12 au 14 janvier),

> une programmation inédite de 2 mois d'ateliers et événements digitaux (du 18 janvier au 11 mars)

Les inscriptions sont dès à présent ouvertes !