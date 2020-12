Vicat accélère sa démarche d'économie circulaire avec le dispositif CO2ntainer

La cimenterie Vicat de Montalieu-Vercieu (38) s’est équipée en septembre 2020 du dispositif CO2ntainer. La particularité de cette installation créée par l’entreprise britannique Carbon8 Systems ? Elle permet à la fois de soutenir la montée en puissance des combustibles alternatifs dans le process cimentier et de carbonater des poussières de cimenterie à partir du CO2 capté pour fabriquer des granulats performants.

Premier cimentier européen à industrialiser le procédé Carbon8 Systems, Vicat renforce sa démarche d'économie circulaire et fait un pas de plus vers la neutralité carbone en équipant son usine de Montalieu-Vercieu (38). Installé en septembre et mis en production en novembre 2020, le dispositif CO2ntainer intègre les process industriels de l’usine pour valoriser les poussières de cimenterie liées au développement des combustibles alternatifs. Il permet de capter et stocker de manière pérenne le CO2 des gaz de combustion de la cheminée de l’usine. Les poussières sont alors « carbonatées » avec ce CO2 pour être transformées en granulats légers présentant des caractéristiques intéressantes en terme d’isolation thermique.

« Dans le cadre de notre engagement à réduire notre impact environnemental, Vicat a étudié de nombreuses idées innovantes visant à diminuer ses émissions de carbone. », explique Laury Barnes-Davin, directrice scientifique de Vicat, qui précise : « La proposition de Carbon8 Systems qui rassemble deux opportunités en une technologie – la capture du CO2 émis par l'usine et l'utilisation de ce CO2 pour produire des granulats commercialisables auprès des industriels de la construction – nous a immédiatement enthousiasmés. Elle représente un véritable potentiel pour nos activités en France, voire dans tous les pays où nous sommes implantés ».

Ainsi, après plusieurs mois d’utilisation, cette installation pourrait être dupliquée dans les autres cimenteries du groupe Vicat, en France ou à l’international.

Cette technologie brevetée (Accelerated Carbonation Technology) accélère la démarche d’économie circulaire engagée par le groupe depuis plusieurs décennies.

L’objectif visé ? 100 % de combustibles de substitution fin 2024.

Source : communiqué de presse VICAT - décembre 2020 - crédit image VICAT