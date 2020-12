JERSI-Adamaoua 2020 : les prouesses agricoles de qualité de l'IRAD sous le feu des projecteurs

Au cours de cette foire promotionnelle régionale, des innovations et savoir-faire des instituts sous-tutelle du ministère de la Recherche scientifique et de l’Innovation (MINRESI) que conduit Dr. Madeleine Tchuinté, ont été en vitrine.

Sous le thème : ‘’L’Entrepreneuriat et la Collaboration : des voies incontournables pour le succès des chercheurs et innovation’’, cette cérémonie présidée par le gouverneur de l’Adamaoua avait pour cadre l’esplanade du Centre régional de la recherche scientifique et de l’innovation (CRRI) de la région de l’Adamaoua, sous l’égide de Paul Marie Désiré Ko Awono.

C’est la liste non exhaustive des prouesses agricoles de l’Institut de recherche agricole pour le développement (IRAD), managé par Dr. Noé Woïn, mises à découvert au cours de la 6è édition des Journées de la recherche scientifique et de l’innovation de l’Adamaoua (JERSI-Adamaoua) 2020, le 03 décembre à Ngaoundéré.