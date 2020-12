Maraîchage bio : Les Jardins de Cocagne Mirabeau lauréats de la Fondation Banque Populaire du Sud

La Fondation Banque Populaire du Sud vient d’attribuer 3 000 € à l’atelier chantier d’insertion Les Jardins de Cocagne Mirabeau (Fabrègues) pour l’aider à construire une serre à plants bioclimatique, étape essentielle au déploiement de son activité de maraîchage bio en insertion professionnelle.

Le projet de serre à plants bioclimatique des Jardins de Cocagnes Mirabeau, à Fabrègues, fait partie des 14 initiatives catégorie Innovation sociale et environnementale récompensées par la Fondation Banque Populaire du Sud pour sa session Lauréats de décembre 2020. Cette association Atelier Chantier d’Insertion a été sélectionnée en janvier 2020 par le Conservatoire d’Espaces Naturels, la commune de Fabrègues et l’INRAE pour développer une ferme en polyculture élevage avec quatre autres activités agricoles et sociales (maraîchage, brebis, chèvre, vigne, oliviers, porc, miel, agroforesterie). Elle embauche des personnes en difficulté, éloignées de l’emploi, sur une exploitation agroécologique et maraîchère de 220 ha, le Domaine de Mirabeau, et vend sa production sous forme de paniers bios hebdomadaires. Pour atteindre rapidement la rentabilité et assurer des conditions de travail optimales aux salariés en insertion, Les Jardins de Cocagnes Mirabeau lancent un «%u202Fplan serres%u202F» en deux temps %u202F: installation d’une serre à plants bioclimatique en janvier 2021, puis mise en place de serres chapelles pour une production diversifiée tout au long l’hiver (1000 m2 début 2021, 2000 m2 supplémentaires début 2022).

L’aide financière de la Fondation Banque Populaire du Sud va permettre aux Jardins de Cocagne de construire elle-même la serre à plants bioclimatique : cultivés sans produit phytosanitaire, les plants seront repiqués en plein champ et sous les serres chapelles. La serre à plants alliera, sur 120 m2, performances techniques (innovations au service de la santé des plants), écologie (gestion des flux d’énergie, matériaux nobles – bois, terre, paille) et solidarité (fabrication par et pour les salariés, ergonomie de travail). Son chantier fera monter en compétence les salariés en insertion.

Au cœur de la crise de Covid–19 de fin d’année, la Fondation Banque Populaire du Sud consacre une enveloppe de 76 000 %u202F€ pour aider 34 associations locales à relancer leurs projets en 2021. Fin novembre, les jurys de la Fondation se sont réunis en visioconférence afin d’étudier les dossiers reçus pour la session d’automne. 34 d’entre eux ont été retenus. La Fondation Banque Populaire du Sud veut envoyer un signal positif à ces associations locales qui ont dû suspendre leurs activités et stopper en plein vol leurs projets. Malgré l’épidémie et son lot d’incertitudes, elles gardent espoir pour 2021. Les 34 projets lauréats sont répartis dans trois domaines d’activité : Innovation sociale et environnementale (14), Insertion professionnelle et promotion de l’entrepreneuriat (6), Patrimoine local et culture (14).